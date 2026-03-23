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23.03.2026 07:01:06

Ausblick: Ningbo Haitian Precision Machinery vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ningbo Haitian Precision Machinery wird am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,322 CNY gegenüber 0,230 CNY im Vorjahresquartal.

Ningbo Haitian Precision Machinery soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 923,3 Millionen CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 858,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,00 CNY, gegenüber 1,00 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 3,48 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,34 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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