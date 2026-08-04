Ningbo Orient Wires & Cables Aktie

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WKN DE: A14TKU / ISIN: CNE100001T23

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Ningbo Orient Wires Cables stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ningbo Orient Wires Cables veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,341 CNY je Aktie gegenüber 0,230 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Ningbo Orient Wires Cables 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3,14 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 38,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ningbo Orient Wires Cables 2,27 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,32 CNY, gegenüber 1,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 12,93 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,82 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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