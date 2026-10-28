Ningbo Orient Wires & Cables Aktie
WKN DE: A14TKU / ISIN: CNE100001T23
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ningbo Orient Wires Cables veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ningbo Orient Wires Cables präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,667 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,530 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 34,11 Prozent auf 4,11 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Orient Wires Cables noch 3,07 Milliarden CNY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,99 CNY, gegenüber 1,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 12,72 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,82 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd (A)
|
28.10.26
|Ausblick: Ningbo Orient Wires Cables veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Ningbo Orient Wires Cables gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Ningbo Orient Wires Cables stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Ningbo Orient Wires Cables mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd (A)
|35,76
|1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.