Ausblick: Ningbo Orient Wires Cables veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ningbo Orient Wires Cables präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,667 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,530 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 34,11 Prozent auf 4,11 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Orient Wires Cables noch 3,07 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,99 CNY, gegenüber 1,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 12,72 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,82 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at