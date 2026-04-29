Ningbo Ronbay New Energy Technology a Aktie
WKN DE: A3CRQK / ISIN: CNE100003MS6
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Ningbo Ronbay New Energy Technology A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ningbo Ronbay New Energy Technology A wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,365 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ningbo Ronbay New Energy Technology A ein EPS von -0,020 CNY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ningbo Ronbay New Energy Technology A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,40 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,95 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,896 CNY, während im vorherigen Jahr noch -0,270 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,78 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,27 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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