Ningbo Sanxing Electric Aktie

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WKN DE: A1JY6Z / ISIN: CNE100001567

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24.04.2026 07:01:06

Ausblick: Ningbo Sanxing Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ningbo Sanxing Electric wird am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,078 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 74,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,310 CNY erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ningbo Sanxing Electric in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 4,07 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,17 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,47 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,60 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,09 Milliarden CNY, gegenüber 14,55 Milliarden CNY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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