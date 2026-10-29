Ningbo Sanxing Electric Aktie
WKN DE: A1JY6Z / ISIN: CNE100001567
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ningbo Sanxing Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ningbo Sanxing Electric präsentiert am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten schätzen, dass Ningbo Sanxing Electric für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,232 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 CNY je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 19,65 Prozent auf 3,72 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,11 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,801 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,900 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 14,72 Milliarden CNY, gegenüber 14,31 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ningbo Sanxing Electric Co Ltd (A)
|
29.10.26
|Ausblick: Ningbo Sanxing Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: Ningbo Sanxing Electric informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Ningbo Sanxing Electric Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Ningbo Sanxing Electric Co Ltd (A)
|11,81
|-1,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.