Ningbo Sanxing Electric Aktie

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WKN DE: A1JY6Z / ISIN: CNE100001567

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Ningbo Sanxing Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ningbo Sanxing Electric präsentiert am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass Ningbo Sanxing Electric für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,232 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 19,65 Prozent auf 3,72 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,11 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,801 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,900 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 14,72 Milliarden CNY, gegenüber 14,31 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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