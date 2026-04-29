Ningbo Tuopu Group wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,341 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,330 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Ningbo Tuopu Group mit einem Umsatz von insgesamt 7,10 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,77 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 23,08 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,90 CNY je Aktie, gegenüber 1737835580,00 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 34,64 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 29,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at