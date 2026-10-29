Ausblick: Ningbo Tuopu Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ningbo Tuopu Group öffnet am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,415 CNY je Aktie gegenüber 0,390 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 8,80 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,99 Milliarden CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,57 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,61 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,84 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 29,51 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net