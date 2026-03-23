Ausblick: Ningbo Tuopu Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ningbo Tuopu Group wird am 24.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,507 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ningbo Tuopu Group noch 0,460 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Ningbo Tuopu Group nach den Prognosen von 4 Analysten 8,79 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,25 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,68 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,79 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 28 Analysten im Durchschnitt 30,11 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 26,53 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at