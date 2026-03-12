Ausblick: Ningxia Baofeng Energy Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ningxia Baofeng Energy Group wird am 13.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,445 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Ningxia Baofeng Energy Group einen Gewinn von 0,250 CNY je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 42,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,71 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 12,39 Milliarden CNY aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,66 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,870 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 51,20 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 32,79 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at