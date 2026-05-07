Ausblick: Nintendo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nintendo präsentiert in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 60,72 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Nintendo einen Gewinn von 35,74 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 101,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 419,88 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 208,70 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 357,47 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 239,47 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 27 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.338,62 Milliarden JPY, gegenüber 1.164,92 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at