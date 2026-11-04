Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nintendo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nintendo wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 66,16 JPY. Dies würde einer Verringerung von 25,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nintendo 88,39 JPY je Aktie vermeldete.
17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 527,20 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Nintendo für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 464,95 Milliarden JPY aus.
Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 368,09 JPY je Aktie, gegenüber 364,51 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 26 Analysten durchschnittlich auf 2.310,03 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 2.313,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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