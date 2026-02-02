Ausblick: Nintendo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nintendo lädt am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,815 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nintendo in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 86,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 5,29 Milliarden USD im Vergleich zu 2,84 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

25 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,28 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 15,06 Milliarden USD, gegenüber 7,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at