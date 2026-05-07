Nintendo Aktie

Nintendo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905551 / ISIN: US6544453037

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Nintendo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nintendo öffnet am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,096 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Nintendo im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,65 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 93,80 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 26 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,565 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,390 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich auf 14,77 Milliarden USD, gegenüber 7,64 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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