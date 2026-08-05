Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nintendo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nintendo äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 61,93 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nintendo 82,48 JPY je Aktie erwirtschaftet.
15 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 436,82 Milliarden JPY gegenüber 572,36 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,68 Prozent.
Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 333,36 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 364,51 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.300,51 Milliarden JPY, gegenüber 2.313,05 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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