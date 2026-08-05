Ausblick: Nintendo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nintendo wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,095 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Nintendo soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,72 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 31,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 23 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,517 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,600 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 24 Analysten auf durchschnittlich 14,34 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,35 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at