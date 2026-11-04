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WKN: 905551 / ISIN: US6544453037

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nintendo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nintendo stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,105 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 30,0 Prozent verringert. Damals waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Minus von 17,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,581 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 14,62 Milliarden USD, gegenüber 15,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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