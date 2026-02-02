Ausblick: Nintendo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nintendo stellt am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 127,90 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nintendo noch 110,40 JPY je Aktie eingenommen.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 830,53 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 91,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 432,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

26 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 354,48 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 239,47 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2.363,64 Milliarden JPY, gegenüber 1.164,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at