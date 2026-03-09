Ni a Aktie

Ni a

WKN DE: A2N4PC / ISIN: KYG6525F1028

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Nio A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nio A wird am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,056 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 98,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -3,690 HKD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nio A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,02 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 37,29 Milliarden HKD im Vergleich zu 21,31 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 26 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -7,483 HKD im Vergleich zu -11,960 HKD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 97,42 Milliarden HKD, gegenüber 71,27 Milliarden HKD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Aktien in diesem Artikel

Nio Inc Registered Shs -A- Reg S

