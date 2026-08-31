NIO Aktie
WKN DE: A2N4PB / ISIN: US62914V1061
|Zahlen vor Veröffentlichung
|
31.08.2026 07:10:06
Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NIO gibt am 01.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,370 CNY gegenüber 2,31 CNY im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 32,90 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 19,01 Milliarden CNY im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andy Feng / Shutterstock.com
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