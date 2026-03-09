NIO Aktie
WKN DE: A2N4PB / ISIN: US62914V1061
|
09.03.2026 07:01:06
Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NIO wird am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,036 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,470 USD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 33,40 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 2,74 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Prognosen von 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -6,729 CNY, gegenüber -1,530 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 87,43 Milliarden CNY im Vergleich zu 9,13 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NIO
|
07:01
|Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.11.25
|NIO-Aktie dennoch leichter: NIO macht weniger Verlust - Umsatz gestiegen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
01.10.25
|NIO-Aktie etwas höher: Auslieferungsrekord im September und Quartal (finanzen.at)
|
17.09.25
|NIO-Aktie mit deutlichem Kurssprung nach erfolgreicher Aktienplatzierung (finanzen.at)
|
10.09.25
|Aktienangebot belastet: NIO-Aktie verliert deutlich (finanzen.at)
Analysen zu NIO
Aktien in diesem Artikel
|NIO
|4,18
|1,83%