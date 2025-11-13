Ausblick: NioCorp Developments informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NioCorp Developments wird am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass NioCorp Developments im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,323 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,050 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll NioCorp Developments mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,448 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at