NIPPON CERAMIC Aktie
WKN: 881514 / ISIN: JP3725200004
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: NIPPON CERAMIC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NIPPON CERAMIC wird am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 53,27 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 49,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,76 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 1,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NIPPON CERAMIC einen Umsatz von 6,64 Milliarden JPY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 234,95 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 324,59 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,30 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 27,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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