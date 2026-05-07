Ausblick: NIPPON CERAMIC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NIPPON CERAMIC wird am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 53,27 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 49,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,76 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 1,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NIPPON CERAMIC einen Umsatz von 6,64 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 234,95 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 324,59 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,30 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 27,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at