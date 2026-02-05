NIPPON CERAMIC Aktie
WKN: 881514 / ISIN: JP3725200004
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: NIPPON CERAMIC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NIPPON CERAMIC lässt sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NIPPON CERAMIC die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 49,16 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 58,63 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,64 Prozent auf 6,99 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 310,62 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 181,29 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 27,78 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 25,04 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu NIPPON CERAMIC CO LTD
