Ausblick: NIPPON CERAMIC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NIPPON CERAMIC lässt sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NIPPON CERAMIC die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 49,16 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 58,63 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,64 Prozent auf 6,99 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 310,62 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 181,29 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 27,78 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 25,04 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at