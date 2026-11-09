Nippon Chemi-Con CorpShs Aktie

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WKN: 863498 / ISIN: JP3701200002

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nippon Chemi-Con informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nippon Chemi-Con wird am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 43,94 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,84 JPY erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 33,36 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 38,94 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 171,04 JPY aus. Im Vorjahr waren 106,29 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 159,63 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 136,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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