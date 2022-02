Ausblick: Nippon Chemi-Con präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Chemi-Con gibt am 03.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 58,10 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 40,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nippon Chemi-Con 41,42 JPY je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 34,15 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 23,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,67 Milliarden JPY in den Büchern standen.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -284,414 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 114,76 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 133,44 Milliarden JPY, gegenüber 110,79 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at