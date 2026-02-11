Ausblick: Nippon Commercial Development gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nippon Commercial Development wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 216,50 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 262,34 Prozent erhöht. Damals waren 59,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 253,23 Prozent auf 32,41 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 349,20 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 334,89 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 76,01 Milliarden JPY, gegenüber 57,07 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at