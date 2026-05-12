Ausblick: NIPPON EXPRESS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NIPPON EXPRESS wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 43,93 JPY gegenüber 4,83 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 651,64 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 0,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NIPPON EXPRESS einen Umsatz von 645,28 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 230,05 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 10,79 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.621,96 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 2.574,83 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at