NIPPON EXPRESS HOLDINGS Aktie
WKN DE: A3C8TU / ISIN: JP3688370000
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: NIPPON EXPRESS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NIPPON EXPRESS veröffentlicht am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 65,43 JPY. Im Vorjahresquartal waren 28,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 648,05 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 626,71 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 245,45 JPY aus. Im Vorjahr waren 10,79 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 2.682,86 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.574,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC.
|
06.08.26
|Ausblick: NIPPON EXPRESS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: NIPPON EXPRESS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: NIPPON EXPRESS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: NIPPON EXPRESS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: NIPPON EXPRESS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC.
Aktien in diesem Artikel
|NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC.
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.