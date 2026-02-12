Ausblick: NIPPON EXPRESS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NIPPON EXPRESS wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -7,300 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 50,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 694,13 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 677,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 43,23 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 121,47 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 2.606,83 Milliarden JPY, gegenüber 2.577,64 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at