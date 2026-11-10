NIPPON EXPRESS HOLDINGS Aktie

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WKN DE: A3C8TU / ISIN: JP3688370000

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: NIPPON EXPRESS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NIPPON EXPRESS präsentiert am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 103,23 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 742,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 12,25 JPY erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll NIPPON EXPRESS im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 679,56 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 636,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,75 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 312,20 JPY, gegenüber 10,79 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2.756,23 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.574,83 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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