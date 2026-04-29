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WKN: 864398 / ISIN: JP3695600001

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: NIPPON GAS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NIPPON GAS wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 58,80 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NIPPON GAS ein EPS von 51,23 JPY je Aktie vermeldet.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 54,70 Milliarden JPY gegenüber 62,14 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,97 Prozent.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 137,22 JPY im Vergleich zu 104,46 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 202,20 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 200,06 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at

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