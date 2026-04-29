NIPPON GAS Aktie
WKN: 864398 / ISIN: JP3695600001
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: NIPPON GAS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NIPPON GAS wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 58,80 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NIPPON GAS ein EPS von 51,23 JPY je Aktie vermeldet.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 54,70 Milliarden JPY gegenüber 62,14 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,97 Prozent.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 137,22 JPY im Vergleich zu 104,46 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 202,20 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 200,06 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NIPPON GAS CO LTD
|
29.04.26
|Ausblick: NIPPON GAS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu NIPPON GAS CO LTD
Aktien in diesem Artikel
|NIPPON GAS CO LTD
|14,50
|-4,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.