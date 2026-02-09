NIPPON MINING HOLDINGS Aktie
Ausblick: NIPPON MINING verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NIPPON MINING wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 24,91 JPY aus. Im letzten Jahr hatte NIPPON MINING einen Gewinn von 10,02 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NIPPON MINING in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 209,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 179,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 103,95 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 73,53 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 818,93 Milliarden JPY, gegenüber 714,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
