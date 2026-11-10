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WKN: 858541 / ISIN: JP3749400002

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nippon Paint gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nippon Paint wird am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,25 JPY. Im Vorjahresquartal waren 19,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 465,95 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Nippon Paint für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 524,78 Milliarden JPY aus.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 83,54 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 76,66 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2.016,89 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.774,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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