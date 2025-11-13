Nippon Paint Aktie
Ausblick: Nippon Paint legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nippon Paint stellt am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,01 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,56 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 468,23 Milliarden JPY gegenüber 405,60 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 71,23 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 54,22 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.774,58 Milliarden JPY, gegenüber 1.638,72 Milliarden JPY im Vorjahr.
