Nippon Paint Aktie

Nippon Paint für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858541 / ISIN: JP3749400002

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Nippon Paint legt Quartalsergebnis vor

Nippon Paint wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,39 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Paint noch 12,41 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,62 Prozent auf 451,82 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Paint noch 415,97 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 71,80 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 54,22 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.772,25 Milliarden JPY, gegenüber 1.638,72 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Nippon Paint Co LtdShs

Analysen zu Nippon Paint Co LtdShs

Nippon Paint Co LtdShs 5,90 0,85% Nippon Paint Co LtdShs

