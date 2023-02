Ausblick: Nippon Sheet Glass legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nippon Sheet Glass wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 11,70 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -5,040 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nippon Sheet Glass nach den Prognosen von 3 Analysten 180,63 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 152,27 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -381,007 JPY im Vergleich zu 24,07 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 734,20 Milliarden JPY, gegenüber 600,57 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at