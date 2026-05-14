Ausblick: Nippon Shinyaku gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nippon Shinyaku wird am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 69,25 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Shinyaku noch 59,47 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 43,41 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 38,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 409,45 JPY, gegenüber 483,40 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 169,63 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 160,23 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at