Nippon Shinyaku Aktie
WKN: 858032 / ISIN: JP3717600005
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nippon Shinyaku stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nippon Shinyaku lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nippon Shinyaku die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 98,86 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Shinyaku noch 122,52 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,47 Prozent auf 45,66 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 435,96 JPY aus. Im Vorjahr waren 441,00 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 191,57 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 170,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nippon Shinyaku Co Ltd
|
05.08.26
|Ausblick: Nippon Shinyaku stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Nippon Shinyaku vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Nippon Shinyaku gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.04.26
|Erste Schätzungen: Nippon Shinyaku vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
08.02.26
|Ausblick: Nippon Shinyaku zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nippon Shinyaku Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Nippon Shinyaku Co Ltd
|3 579,00
|1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.