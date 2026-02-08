Ausblick: Nippon Shinyaku zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Shinyaku wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 70,00 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Shinyaku 180,84 JPY je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,98 Prozent auf 46,60 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 406,68 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 483,40 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 168,39 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 160,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

