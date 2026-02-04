Nippon Shokubai Aktie

WKN: 860708 / ISIN: JP3715200006

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Nippon Shokubai stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Shokubai wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 23,34 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 30,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 33,59 JPY erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 99,50 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 101,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 100,10 JPY, gegenüber 113,90 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 404,98 Milliarden JPY im Vergleich zu 409,35 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

