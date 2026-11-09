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WKN: 857773 / ISIN: JP3716000009

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nippon Signal informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nippon Signal veröffentlicht am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 30,60 JPY je Aktie gegenüber 28,78 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Nippon Signal 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 27,15 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nippon Signal 26,06 Milliarden JPY umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 184,25 JPY aus. Im Vorjahr waren 185,89 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 124,75 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 114,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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