Nippon Signal Aktie
WKN: 857773 / ISIN: JP3716000009
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nippon Signal legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nippon Signal wird am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -10,700 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -6,420 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Nippon Signal im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 19,02 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,33 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 162,90 JPY im Vergleich zu 185,89 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 121,65 Milliarden JPY, gegenüber 114,07 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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