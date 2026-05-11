Ausblick: Nippon Signal stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Signal wird am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 88,00 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Nippon Signal einen Gewinn von 95,31 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nippon Signal in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 42,84 Milliarden JPY im Vergleich zu 43,08 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 164,35 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 136,34 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 113,65 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 106,86 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at