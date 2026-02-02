Ausblick: Nippon Signal zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Signal präsentiert in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 9,40 JPY je Aktie gegenüber 14,87 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 23,00 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,40 Milliarden JPY umgesetzt.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 127,20 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 136,34 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 109,51 Milliarden JPY, gegenüber 106,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

