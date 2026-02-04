Ausblick: Nippon Steel Sumitomo Metal legt Quartalsergebnis vor

Nippon Steel Sumitomo Metal wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 14,11 JPY. Im Vorjahresquartal waren 22,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Nippon Steel Sumitomo Metal im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2.661,66 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.172,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 22,50 Prozent gesteigert.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,20 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 70,18 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9.997,29 Milliarden JPY, gegenüber 8.695,53 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at