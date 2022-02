Ausblick: Nippon Steel Sumitomo Metal öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nippon Steel Sumitomo Metal präsentiert in der am 03.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,03 USD je Aktie gegenüber 0,696 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Nippon Steel Sumitomo Metal nach den Prognosen von 4 Analysten 15,98 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 39,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,48 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,82 USD im Vergleich zu -0,324 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 58,77 Milliarden USD, gegenüber 44,48 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at