Ausblick: Nippon Steel Sumitomo Metal stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Steel Sumitomo Metal gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,092 USD. Das entspräche einer Verringerung von 38,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,150 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 17,13 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,014 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 64,14 Milliarden USD, gegenüber 57,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at