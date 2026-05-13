Nippon Suisan Kaisha Aktie

Nippon Suisan Kaisha für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3C5 / ISIN: US6546202028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Nippon Suisan Kaisha stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Suisan Kaisha präsentiert in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,09 USD. Das entspräche einer Verringerung von 11,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,23 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,54 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,46 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,66 USD, gegenüber 5,36 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 5,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,81 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nippon Suisan Kaisha Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs

mehr Nachrichten