Ausblick: Nippon Suisan Kaisha stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Suisan Kaisha präsentiert in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,09 USD. Das entspräche einer Verringerung von 11,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,23 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,54 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,46 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,66 USD, gegenüber 5,36 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 5,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,81 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at