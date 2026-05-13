Nippon Suisan Kaisha Aktie

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WKN: 854348 / ISIN: JP3718800000

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Nippon Suisan Kaisha stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Suisan Kaisha wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 17,04 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 18,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,47 Prozent auf 239,42 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Suisan Kaisha noch 222,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 88,92 JPY, gegenüber 81,66 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 924,95 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 886,13 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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